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ИА Регнум

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Путин: начало процедуры вступления Армении в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС

Путин: начало процедуры вступления Армении в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС

Запуск Арменией законодательного процесса по интеграции в Европейский союз равнозначен заявлению о прекращении участия страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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