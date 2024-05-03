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Прокуратура разрешила проблему общественного транспорта в Краснокаменске

Прокуратура разрешила проблему общественного транспорта в Краснокаменске

Прокуратура вмешалась в ситуацию с отсутствием автобуса маршрутом «Вокзал через город» в Краснокаменске - в результате автобусные рейсы были возобновлены с 1 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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