Партнерская компания Ростеха познакомила Владимира Путина с серийными коботами для промышленности

Фото: Кирилл Зыков, РИА «Новости» / Пресс-служба Президента РФ Компания «РОБОПРО», технологический партнер Госкорпорации Ростех, представила линейку серийных коллаборативных роботов DOKA РОБОТС на выставке конкурса «Знай наших» в Нижнем Новгороде.
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