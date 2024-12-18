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Барнаульца осудили на 20 лет за отравление воды для мобилизованных военнослужащих

Барнаульца осудили на 20 лет за отравление воды для мобилизованных военнослужащих

Отравляющее вещество при попадании в организм могло привести к летальному исходу В Барнауле 43-летнего жителя приговорили к 20 годам лишения свободы "за деструктивную деятельность в интересах иностранного государства", сообщает УФСБ по Алтайскому краю.

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