Военное обозрение

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Военкор уточнил, кто в настоящее время командует Воздушно-десантными войсками России

Военкор уточнил, кто в настоящее время командует Воздушно-десантными войсками России

В настоящее время командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский находится в отпуске.

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