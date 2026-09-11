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Царьград

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Подросток из Вязников перевел себе 30 тысяч с найденного телефона

Подросток из Вязников перевел себе 30 тысяч с найденного телефона

Завершено расследование в отношении 16-летнего жителя города Вязники, которого обвиняют в хищении средств с банковского счета и краже.

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