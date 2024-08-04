Ужасы подмосковного рехаба: морили голодом и удерживали силой

А Кудасов

Подобные шарашки развелись по России в совсем небольших городах. Но наши силовики и на это не обращают внимания: начальство решают проблемы личного обогащения, рядовые отбывают повинность стремясь себя не перенапрягать за их харчи. Колокольцев - вообще непонятно как должность и звание получил.