Ужасы подмосковного рехаба: морили голодом и удерживали силой Юлия СоколоваВ Подмосковье произошло масштабное освобождение из реабилитационного центра, где примерно 30 человек были удерживаемы против их воли.
Ужасы подмосковного рехаба: морили голодом и удерживали силой
Комментарии
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А Кудасов
Подобные шарашки развелись по России в совсем небольших городах. Но наши силовики и на это не обращают внимания: начальство решают проблемы личного обогащения, рядовые отбывают повинность стремясь себя не перенапрягать за их харчи. Колокольцев - вообще непонятно как должность и звание получил.
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