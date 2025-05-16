Dead by Daylight X Assassin’s Creed, бета Neverness to Everness, локации в Elden Ring: Nightreign…

Авторы Elden Ring: Nightreign рассказали, как будут меняться локации от забега к забегу; разработчики новой Battlefield вдохновлялись Dead Space; Valve официально прокомментировала недавний взлом Steam; создатели Dead by Daylight и самой Assassin’s Creed Shadows готовят кроссовер; Obsidian Entertainment выкатила свежий апдейт для Avowed и поделилась планами поддержки игры в 2025-м; Persona 5: The Phan .