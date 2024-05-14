Без защиты: как Медведев и Хачанов проиграли свои матчи в Риме

Российские теннисисты не смогли добраться до четвертьфинала Открытого чемпионата Италии. В четвертом круге римского «Мастерса» Карен Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Алехандро Табило, который ранее смог выбить из борьбы первого «сеяного» Новака Джоковича, а Даниил Медведев не сумел навязать борьбу американцу Томми Полу.
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