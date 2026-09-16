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Минтранс России представил новый знак парковки для многодетных семей

Минтранс России представил новый знак парковки для многодетных семей

Министерство транспорта России представило новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

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