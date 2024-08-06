Появились новые данные о возгорании с тремя погибшими на предприятии в Стерлитамаке

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 6 августа, ФедералПресс. Гострудинспекция по Башкирии начала расследование группового несчастного случая, в результате которого погибли трое работников ООО «РУСТЕХ» на территории Федерального казенного предприятия (ФПК) «Авангард» в Стерлитамаке.
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