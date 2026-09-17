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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сьюзи Вольфф о стереотипах: «Существовало мнение: если девушке нравятся гонки, она обязательно пацанка»

Управляющий директор « Академии «Ф-1» Сьюзи Вольфф поделилась мыслями о стереотипах, окружающих женщин в гонках, и о препятствиях, которые мешают девочкам делать первые шаги в картинге.

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