Сьюзи Вольфф о стереотипах: «Существовало мнение: если девушке нравятся гонки, она обязательно пацанка»

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Управляющий директор « Академии «Ф-1» Сьюзи Вольфф поделилась мыслями о стереотипах, окружающих женщин в гонках, и о препятствиях, которые мешают девочкам делать первые шаги в картинге.