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Закон, порядок, государство

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Сотрудники УМВД России по Ульяновской области и ветераны Ульяновского регионального отделения ООО ветеранов органов внутренних дел организовали "Новогодний десант

Сотрудники УМВД России по Ульяновской области и ветераны Ульяновского регионального отделения ООО ветеранов органов внутренних дел организовали "Новогодний десант

Помощь бойцам стала своего рода новой общностью людей, которые несмотря на штатное обеспечение военнослужащих, считают своим долгом помогать находящимся в зоне СВО не только вещами, предметами быта, но и просто добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность.

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