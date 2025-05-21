30 мая состоится открытие обновлённого магазина "Магнит", расположеного по адресу улица Рабочая 98б (рядом с рынком ).
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30 мая состоится открытие обновлённого магазина "Магнит", расположеного по адресу улица Рабочая 98б (рядом с рынком ).