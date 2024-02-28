Россиянам рассказали, какими будут цены на мясо и молоко

Сейчас ситуация в мясомолочной отрасли стабильна В России цены на молоко становятся ближе к себестоимости, а на мясо будут находиться на уровне инфляции, рассказал "Парламентской газете" член Совфеда Александр Двойных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии