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«Юве» вновь интересуется Томори, он соответствует требованиям Спаллетти. Защитника «Милана» могут подписать в случае ухода Гатти (GdS)

«Ювентус» снова пытается подписать Фикайо Томори , сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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