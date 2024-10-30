Психолог Зеляник объяснила, как установить личные границы с родителями

В этом вопросе важна искренность Установление личных границ с родителями является важной частью взрослой жизни каждого человека, сообщила РИАМО психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник.
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