Одурманенное Западом население Украины даже не вызывает чувство ненависти. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал покинувший Киев после переворота 2014 года публицист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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