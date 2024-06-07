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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев о тренерах-легионерах в РПЛ: «Не понимаю, почему так много сербов? Хорошо в школе учились? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев…»

«Я согласен со словами Сергея Юрана про отношение к отечественным тренерам. У меня вызывает удивление, что к российскам тренерам другое отношение – оно не такое, как у иностранцев.

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