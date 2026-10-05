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Дорого встанет: почему в Барнауле нет спроса на "осовременивание" частного сектора

Дорого встанет: почему в Барнауле нет спроса на "осовременивание" частного сектора

Дорого и бессмысленно с точки зрения развития города – именно поэтому большой частный сектор в центре Барнаула не проходит через перестройку под современные форматы, считает эксперт рынка малоэтажного строительства Евгений Левашеня.

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