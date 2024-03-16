Медицинская революция: нейросеть обучена делать диагнозы Ирэн ОрлонскаяВрачи в Санкт-Петербурге успешно внедрили новую методику, основанную на использовании искусственного интеллекта, в отечественную медицину.
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