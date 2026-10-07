«Совсем обнаглели»: блогер из Дагестана поставил на место мигрантов-провокаторов, объявивших Россию «своей землёй»

Мигранты из Средней Азии решили спровоцировать пожилую россиянку вопросами о приезжих и обещаниями пошуметь в ее дворе.
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Свежие комментарии
- Как СВО отразилос...
- Как СВО отразилос...
- Как СВО отразилос...
Как-то часто у наших гастарбайтеров стало мнение высказываться, что весь мир нас ненавидит. Если Таджикистан нас ненавидит, ну и что приехали?Работайте в Египте Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Очень сумбурная статья, много лишних букв. Складывается впечатление, что все статьи в "Миртесен" пишет ИИ. На основе конкретных (?) фактов. А что, так дешевле. Не надо гонорар автору платить. Да и материал много места занимает, типа солидный. И с претензиями на аналитику.
Пора менять УК РФ под реалии сегодняшнего дня! И внести статьи и о казнокрадстве, и об экстремизме, и о русофобстве- с максимальными сроками наказания и миллионными штрафами. И увеличить сроки по тяжким уголовным преступлениям для « новых граждан РФ», слишком вольготно они себя чувствуют в нашей стране от безнаказанности.
Чурки - они и в России чурки! Поэтому: ишак - кишлак - баран - Коран. Пусть в этом круге пребывают вечно...
Черножопый ублюдок обещал пожилой женщине устроить др своего соплеменника у неё во дворе с мощной колонкой? Так надо таким пидарасам нахлобучивать колонки на уши и высылать в родные черножопии с пожизненным запретом на въезд в Россию.... И напоследок ещё отбив яйца, лёгкие и почки, чтобы подобное дерьмо не размножалось...
Ну теперь есть дума, которая может быть начнёт думать. И придумает... например - поправку в УК РФ о причислении таких "споров" к уголовным деяниям. С высылкой "веселящихся" за пределы РФ. Навсегда.
как же достали эти ослоебы и мастурбеки. какие придурки их пускают? а затулины и остальные отбитые....которые их видят только по телевизору?