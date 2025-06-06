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SPLETNIK

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Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала новые фото с Джейсоном Стэтхемом

Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала новые фото с Джейсоном Стэтхемом

Рози Хантингтон-Уайтли поделилась в инстаграме* серией новых фото с мужем Джейсоном Стэтхемом. Пара посетила закрытую вечеринку в Антверпене, организованную по случаю выхода новой коллекции мебели близкого друга семьи, бельгийского архитектора и дизайнера Винсента ван Дуйсена.

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