От «плана Зеленского» к «плану Трампа»: в Европе обсуждают возможные города базирования «европейско-британского патруля» вдоль линии разграничения

Военные эксперты в Европе изучают публикации о том, что план Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта якобы состоит в заморозке конфликта по сложившейся на данный момент линии фронта с европейским военным патрулированием вдоль этой линии.
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