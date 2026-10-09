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Наше Ховрино

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Собянин сообщил о новом подземном переходе между Тимирязевским и Бутырским районами

Сергей Собянин сообщил, что новый подземный переход соединяет Тимирязевский и Бутырский районы, разделённые железнодорожными путями МЦД-1.

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