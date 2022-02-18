Власти Киева заявили о готовности эвакуировать жителей в случае войны

Метрополитен станет укрытием.Если начнется война и боевые действия дойдут до Киева, то из города будут эвакуированы все жители, заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.
Метрополитен станет укрытием.Если начнется война и боевые действия дойдут до Киева, то из города будут эвакуированы все жители, заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.
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