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Власти Киева заявили о готовности эвакуировать жителей в случае войны

Власти Киева заявили о готовности эвакуировать жителей в случае войны

Метрополитен станет укрытием.Если начнется война и боевые действия дойдут до Киева, то из города будут эвакуированы все жители, заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

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