"Демократия по-украински. Смешно и грустно": Зеленский снова удивил мир

Владимир Зеленский заявил, что выборы президента Украины состоятся только при условии 60-дневного перемирия с Россией, которое должен одобрить Владимир Путин.
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