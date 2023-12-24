Маневренная война: как можно повысить эффективность действий ВС и ВКС РФ

Благодаря активности российских федеральных СМИ, может создаться ощущение, что Победа у нас уже почти в кармане, и враг, оставшись без натовского снабжения, вот-вот дрогнет и побежит в сторону польской границы.
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