Чиновники Белого дома негативно оценили первый брифинг нового пресс-секретаря

Первый брифинг нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии вызвал вопросы у ряда сотрудников американской администрации, причем один из них охарактеризовал его как «жестокий».
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