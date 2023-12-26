Собянин: в Москве за 12 лет археологи совершили свыше 100 индивидуальных находок

Московские археологи завершили сезон раскопок. За прошедшие месяцы они обнаружили почти девять тысяч индивидуальных находок, а за последние 12 лет — свыше 100 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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