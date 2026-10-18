Глава КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал представленный правительством проект федерального бюджета, заявив, что он не отвечает ключевым вызовам, стоящим перед страной, и не обеспечивает ресурсов для развития, социальной поддержки и технологического рывка По его словам, уже на этапе внесения ….
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