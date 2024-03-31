🐕 Сочинский приют для бездомных животных начал свою работу Это пилотный проект подобного уровня в регионе, ранее ни один муниципалитет не рискнул сделать что-то подобное.
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🐕 Сочинский приют для бездомных животных начал свою работу Это пилотный проект подобного уровня в регионе, ранее ни один муниципалитет не рискнул сделать что-то подобное.