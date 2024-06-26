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FT: ВПК США сталкивается с неудачами, несмотря на производственный бум

FT: ВПК США сталкивается с неудачами, несмотря на производственный бум

Конфликт на Украине стал спасительным для ВПК Соединенных Штатов. Оборонная промышленность Америки переживает бум по производству боеприпасов благодаря огромным пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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