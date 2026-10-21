МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения ПВО 58-й гвардейской армии группировки "Днепр" отразили массированную атаку ВСУ на комплекс "Бук", сбив беспилотники типа "Хорнет" на ореховском направлении.
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