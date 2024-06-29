Выпускница из Саратова набрала максимальное количество баллов по трем предметам Единого государственного экзамена

В Саратовской области впервые за историю проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) был выявлен выпускник, набравший максимальное количество баллов сразу по трем предметам - физике, информатике и английскому языку.
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