Перейра показал золотые часы UFC: «Чама или не Чама?»

«Чама или не Чама?» – подписал фото чемпион UFC Алекс Перейра. Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу» Турнир UFC 312 может пройти без участия Волкановски, Адесаньи и дю Плесси (инсайдер Benny P).