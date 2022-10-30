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Сторонники переговоров с киевскими нацистами и Западом, кто они?

Сторонники переговоров с киевскими нацистами и Западом, кто они?

  В своём вчерашнем выступлении на Валдайском форуме президент России Владимир Путин на вопрос, с кем он себя ассоциирует, с «верхами» или «низами», ответил, не задумываясь, что всегда очень тонко чувствует пульс того, чем живет рядовой человек.

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