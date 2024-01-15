Заморозить как можно больше людей: Кто ответит за развал сетей отопления в России?

Конец 2023-го и начало 2024 года в России были встречены крупнейшим коммунальным скандалом последних лет – десятки тысяч жителей подмосковных городов остались без отопления, горячей воды, а частично и электричества.
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