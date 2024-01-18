Губернатор Сальдо: ВСУ переходят к обороне и строят укрепления в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне занимаются возведением оборонительных сооружений.
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