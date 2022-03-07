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CAS не получал иска от РФС по поводу отстранения сборной России

CAS не получал иска от РФС по поводу отстранения сборной России

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от Российского футбольного союза (РФС) по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборной России от соревнований.

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