CAS не получал иска от РФС по поводу отстранения сборной России

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от Российского футбольного союза (РФС) по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборной России от соревнований.
Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от Российского футбольного союза (РФС) по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборной России от соревнований.
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