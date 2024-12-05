Синоптик Леус: 10-градусные морозы в Московском регионе отступят к воскресенью

Первые 10-градусные морозы пришли в Московский регион, но задержатся ненадолго: к воскресенью в Москве и Московской области должно немного потеплеть, заявил в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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