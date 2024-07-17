Музей Победы объявил о старте акции «Цвета российского флага»

Музей Победы объявил о старте ежегодного онлайн-флешмоба «Цвета российского флага». Принять участие в акции и присоединиться к созданию патриотической мозаики может любой желающий, рассказали в пресс-службе музея.
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