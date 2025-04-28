Певица Вика Цыганова: Анна Asti осталась в России ради денег

Вика Цыганова: На Украине Анну Asti ненавидят как предателя Артистка отметила, что ее коллега долгое время откладывала получение российского гражданства и не предпринимала никаких действий в этом направлении, но изменила свое решение, когда ситуация стала критической.
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