МК

Михаил Козлов

Старая басня на новый лад Лягушка на лугу увидела вола, Затеяла в дородстве с ним Сравняться, пыхтела, пыхтела, С натуги лопнула и околела. И.А. Крылов. Получилось всё, как в басне: Европейские гибриды увидели слона. Сначала по-лакейски льстили, К нему ездили, хвалили, Ноги гладили, поклоны били. Слона не очень впечатлили. А потому решили: слону Своё могущество изобразить. И бомба у них есть, и армии громадны, И пушки «Цезари», и танки «Леопарды», Марионетки злобные на своре. Видит слон: их не вразумить, Пускай пыхтят, знать, лопнут вскоре. 07.03. 25г.