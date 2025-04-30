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Внезапный ход Путина добил Лондон. Макрон в истерике. Такого ада еще не было: Жесточайшая бомбардировка Белоусова. Смерть очень важных шишек

Внезапный ход Путина добил Лондон. Макрон в истерике. Такого ада еще не было: Жесточайшая бомбардировка Белоусова. Смерть очень важных шишек

Царьград Коллаж Царьграда Президент России Владимир Путин достал новый козырь – внезапный ход оказался настолько эффективным, что главные инициаторы ввода армии стран НАТО на Украину публично открестились от этого.

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Комментарии
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МК
Михаил Козлов
Старая басня на новый лад Лягушка на лугу увидела вола, Затеяла в дородстве с ним Сравняться, пыхтела, пыхтела, С натуги лопнула и околела. И.А. Крылов. Получилось всё, как в басне: Европейские гибриды увидели слона. Сначала по-лакейски льстили, К нему ездили, хвалили, Ноги гладили, поклоны били. Слона не очень впечатлили. А потому решили: слону Своё могущество изобразить. И бомба у них есть, и армии громадны, И пушки «Цезари», и танки «Леопарды», Марионетки злобные на своре. Видит слон: их не вразумить, Пускай пыхтят, знать, лопнут вскоре. 07.03. 25г.
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14 час.
Вячеслав Денисов
Посмотрим… обещаниями давно все пресытились!
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6 час.
ГР
Галина Разина
я тоже за. Пора уже эуропу эту наказать. а зеля...ну что зеля- доживает
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6 час.
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