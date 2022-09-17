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ВСУ продолжают терять бронетехнику при попытке переправиться через реку Ингулец

ВСУ продолжают терять бронетехнику при попытке переправиться через реку Ингулец

Федеральное агентство новостей Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под непрекращающимися ударами российских войск продолжают пытаться перебросить бронетехнику через переправы на реке Ингулец для атак по территории Херсонской области.

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