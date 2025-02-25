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Царьград

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В Мытищах выпускница колледжа испортила фотовыставку о военных, возбуждено дело

В Мытищах выпускница колледжа испортила фотовыставку о военных, возбуждено дело

В Мытищах 23-летняя выпускница полицейского колледжа испортила фотовыставку о русских военных, нанеся оскорбительные надписи.

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