Игрушки для морских свинок становятся все более популярными среди владельцев этих милых грызунов. В отличие от фабричных игрушек, сделанные вручную позволяют учитывать индивидуальные особенности и предпочтения конкретного питомца.
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