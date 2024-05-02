Мужчина убил человека на парковке в Лос-Анджелесе, съев его лицо

В Лос-Анджелесе злоумышленник убил прохожего, съев его глаз и ухо. Об этом сообщила Daily Mail. Речь идет о бездомном Колине Чехе, который после нападения начал бить человека головой об асфальт, а затем съел ухо и глаз жертвы.