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Мужчина убил человека на парковке в Лос-Анджелесе, съев его лицо

Мужчина убил человека на парковке в Лос-Анджелесе, съев его лицо

В Лос-Анджелесе злоумышленник убил прохожего, съев его глаз и ухо. Об этом сообщила Daily Mail. Речь идет о бездомном Колине Чехе, который после нападения начал бить человека головой об асфальт, а затем съел ухо и глаз жертвы.

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