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За рулем

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Названы частые проблемы моторов авто корейских марок

Названы частые проблемы моторов авто корейских марок

Споры о некоторых двигателях Hyundai и Kia не утихают годами. Механики и продавцы подержанных автомобилей не могут прийти к единому мнению, а владельцы жалуются на внезапные поломки и большие счета за ремонт.

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