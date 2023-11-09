Вяленая куриная грудка с паприкой вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вяленую куриную грудку. Этот рецепт пригодится, если вы решили совершить длительное путешествие, поездку на море или просто — встретить гостей и посидеть в дружной компании.
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